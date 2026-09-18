Rachas de hasta 90km/h: Alertan viento “moderado a fuerte” en siete regiones este fin de semana
De acuerdo con la DMC, este fenómeno afectará a las zonas de Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó una nueva alerta por viento “moderado a fuerte” para los próximos días, un fenómeno que afectará a siete regiones del país.
De acuerdo con el anuncio, se podrían registrar rachas de hasta 90 km/h debido a la condición sinóptica asociada a un sistema frontal.
Según la DMC, esta condición se mantendrá presente desde la noche del sábado 19 hasta la noche del domingo 20 de septiembre en las zonas de: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
Aviso por viento normal a fuerte y rachas de hasta 90 km/h
Las siete regiones que pueden verse afectadas por este viento normal a fuerte y rachas de hasta 90 km/h son:
Región de Coquimbo
- Cordillera – sábado 19: 40-60 km/h, rachas de 90km/h. Domingo 20: 40-60 km/h, rachas de 90km/h.
Región de Valparaíso
- Cordillera – sábado 19: 40-60 km/h, rachas de 90km/h. Domingo 20: 40-60 km/h, rachas de 90km/h.
Región Metropolitana
- Cordillera – sábado 19: 40-60 km/h, rachas de 90km/h. Domingo 20: 40-60 km/h, rachas de 90km/h.
Región de O’Higgins
- Cordillera – sábado 19: 40-60 km/h, rachas de 90km/h. Domingo 20: 40-60 km/h, rachas de 90km/h.
Región del Maule
- Litoral – sábado 19: 25-40 km/h, rachas de 70 km/h. Domingo 20: 40-60 km/h, rachas de 70 km/h.
- Valle – sábado 19: 25-40 km/h, rachas de 70 km/h. Domingo 20: 40-60 km/h, rachas de 70 km/h.
- Cordillera – sábado 19: 40-60 km/h, rachas de 90km/h. Domingo 20: 40-60 km/h, rachas de 90km/h.
Región del Ñuble
- Litoral – sábado 19: 40-60 km/h, rachas de 70 km/h.
- Cordillera de la Costa – sábado 19: 40-60 km/h, rachas de 70 km/h. Domingo 20: 40-60 km/h, rachas de 70 km/h.
- Valle – sábado 19: 40-60 km/h, rachas de 70 km/h. Domingo 20: 40-60 km/h, rachas de 70 km/h.
- Cordillera – sábado 19: 40-60 km/h, rachas de 90km/h.
Región del Biobío
- Litoral – sábado 19: 40-60 km/h, rachas de 80 km/h. Domingo 20: 40-60 km/h, rachas de 80 km/h.
- Cordillera de la Costa – sábado 19: 25-40 km/h, rachas de 70 km/h. Domingo 20: 25-40 km/h, rachas de 70 km/h.
- Valle – sábado 19: 25-40 km/h, rachas de 70 km/h. Domingo 20: 25-40 km/h, rachas de 70 km/h.
- Precordillera – sábado 19: 25-40 km/h, rachas de 70 km/h. Domingo 20: 25-40 km/h, rachas de 70 km/h.
- Cordillera – sábado 19: 40-60 km/h, rachas de 90km/h.