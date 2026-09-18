Rachas de hasta 90km/h: Alertan viento “moderado a fuerte” en siete regiones este fin de semana

De acuerdo con la DMC, este fenómeno afectará a las zonas de Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó una nueva alerta por viento “moderado a fuerte” para los próximos días, un fenómeno que afectará a siete regiones del país.

De acuerdo con el anuncio, se podrían registrar rachas de hasta 90 km/h debido a la condición sinóptica asociada a un sistema frontal.

Según la DMC, esta condición se mantendrá presente desde la noche del sábado 19 hasta la noche del domingo 20 de septiembre en las zonas de: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Aviso por viento normal a fuerte y rachas de hasta 90 km/h

Las siete regiones que pueden verse afectadas por este viento normal a fuerte y rachas de hasta 90 km/h son:

Región de Coquimbo

Cordillera – sábado 19: 40-60 km/h, rachas de 90km/h. Domingo 20: 40-60 km/h, rachas de 90km/h.

Región de Valparaíso

Cordillera – sábado 19: 40-60 km/h, rachas de 90km/h. Domingo 20: 40-60 km/h, rachas de 90km/h.

Región Metropolitana

Cordillera – sábado 19: 40-60 km/h, rachas de 90km/h. Domingo 20: 40-60 km/h, rachas de 90km/h.





Región de O’Higgins

Cordillera – sábado 19: 40-60 km/h, rachas de 90km/h. Domingo 20: 40-60 km/h, rachas de 90km/h.

Región del Maule

Litoral – sábado 19: 25-40 km/h, rachas de 70 km/h. Domingo 20 : 40-60 km/h, rachas de 70 km/h.

25-40 km/h, rachas de 70 km/h. : 40-60 km/h, rachas de 70 km/h. Valle – sábado 19 : 25-40 km/h, rachas de 70 km/h. Domingo 20: 40-60 km/h, rachas de 70 km/h.

: 25-40 km/h, rachas de 70 km/h. 40-60 km/h, rachas de 70 km/h. Cordillera – sábado 19: 40-60 km/h, rachas de 90km/h. Domingo 20: 40-60 km/h, rachas de 90km/h.

Región del Ñuble

Litoral – sábado 19 : 40-60 km/h, rachas de 70 km/h.

: 40-60 km/h, rachas de 70 km/h. Cordillera de la Costa – sábado 19 : 40-60 km/h, rachas de 70 km/h. Domingo 20 : 40-60 km/h, rachas de 70 km/h.

: 40-60 km/h, rachas de 70 km/h. : 40-60 km/h, rachas de 70 km/h. Valle – sábado 19 : 40-60 km/h, rachas de 70 km/h. Domingo 20 : 40-60 km/h, rachas de 70 km/h.

: 40-60 km/h, rachas de 70 km/h. : 40-60 km/h, rachas de 70 km/h. Cordillera – sábado 19: 40-60 km/h, rachas de 90km/h.

Región del Biobío