Accidente de tránsito deja menor de edad fallecido en San Bernardo: Víctima conducía motocicleta sin documentación

De acuerdo con personal de la SIAT de Carabineros, es materia de investigación cómo ocurrió el choque.

La tarde de este viernes se registró un accidente de tránsito en la comuna de San Bernardo, luego de que un menor de 14 años en motocicleta colisionara.

De acuerdo con personal de la SIAT de Carabineros, la víctima perdió la vida en el lugar producto de las lesiones que le ocasionaron la colisión.





Qué se sabe del accidente de tránsito en San Bernardo

El Teniente Cristian Martin González detalló que este 18, “siendo las 13 horas aproximadamente se generó un accidente de tránsito tipo choque donde participó una motocicleta”.

Respecto al conductor, indicó que “se trataría de una persona menor de edad, la cual falleció en el lugar a raíz de las lesiones generadas por el accidente”.

Hasta el momento es materia de investigación los detalles sobre el choque, sin embargo, el Teniente reveló que la motocicleta no se encontraba inscrita, tampoco tenía papeles ni placa patente.