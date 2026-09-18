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Captan pulso eruptivo en Nevados de Chillán: Sernageomin confirma columna de humo de más de 300 metros

Las autoridades indicaron que se mantiene activa la Alerta Técnica Amarilla declarada el pasado 15 de junio del 2026.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

A través de las redes sociales se han dado a conocer diferentes registros de una importante columna de humo en el complejo volcánico Nevados de Chillán, en la región del Ñuble.

Desde el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) detallaron que el lugar se mantiene en Alerta Técnica Amarilla debido a la emisión de piroclastos.

Qué se sabe de la columna de humo en Nevados de Chillán

En la cuenta de X de Sernageomin se refirieron a esta situación, indicando que “desde las 14:10 h, el complejo volcánico registra un pulso eruptivo, con una columna de alto contenido de piroclastos hacia el sur, que alcanzó 380 m sobre el cráter“.

Sobre la misma, las autoridades indicaron que continúa la emisión de piroclastos (fragmentos de roca y/o magma solidificados) y se mantiene activa la Alerta Técnica Amarilla declarada el pasado 15 de junio.

Cabe destacar que existen cuatro tipos de alerta volcánica: Verde, Amarilla, Naranja y Roja. Respecto a la Alerta Amarilla, corresponde al segundo nivel en la escala de inestabilidad; en esta etapa podrían producirse explosiones menores o inicio de fumarolas.

Revisa la nube de humo en complejo volcánico de Nevados de Chillán:

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