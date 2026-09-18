Captan pulso eruptivo en Nevados de Chillán: Sernageomin confirma columna de humo de más de 300 metros

Las autoridades indicaron que se mantiene activa la Alerta Técnica Amarilla declarada el pasado 15 de junio del 2026.

A través de las redes sociales se han dado a conocer diferentes registros de una importante columna de humo en el complejo volcánico Nevados de Chillán, en la región del Ñuble.

Desde el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) detallaron que el lugar se mantiene en Alerta Técnica Amarilla debido a la emisión de piroclastos.





Qué se sabe de la columna de humo en Nevados de Chillán

En la cuenta de X de Sernageomin se refirieron a esta situación, indicando que “desde las 14:10 h, el complejo volcánico registra un pulso eruptivo, con una columna de alto contenido de piroclastos hacia el sur, que alcanzó 380 m sobre el cráter“.

Sobre la misma, las autoridades indicaron que continúa la emisión de piroclastos (fragmentos de roca y/o magma solidificados) y se mantiene activa la Alerta Técnica Amarilla declarada el pasado 15 de junio.

Cabe destacar que existen cuatro tipos de alerta volcánica: Verde, Amarilla, Naranja y Roja. Respecto a la Alerta Amarilla, corresponde al segundo nivel en la escala de inestabilidad; en esta etapa podrían producirse explosiones menores o inicio de fumarolas.

🌋 #NevadosDeChillán | Desde las 14:10 h, el complejo volcánico registra un pulso eruptivo, con una columna de alto contenido de piroclastos dispersada hacia el sur, que alcanzó 380 m sobre el cráter.

Continúa la emisión de piroclastos y se mantiene la Alerta Técnica Amarilla. pic.twitter.com/uv7o9EZXyd — Sernageomin (@sernageomincl) September 18, 2026

Revisa la nube de humo en complejo volcánico de Nevados de Chillán: