VIDEO | Captan pulso de cenizas en Nevados de Chillán: Columna de humo alcanzó los 240 metros

Desde Sernageomin detallaron que el evento se registró a las 11 de la mañana y duró un par de minutos, lo que no significa un peligro directo para las personas.

La tarde de este viernes se reportó un pulso de cenizas desde el Complejo Volcánico Nevados de Chillán, región del Ñuble, lugar que se mantiene con alerta amarilla.

A través de un video mostrando el Volcán Nevados de Chillán, la Red Geocientífica de Chile dio cuenta de la actividad en el macizo.

“Por el momento se mantiene alerta técnica en nivel amarilla y zona de exclusión de 1 km en torno a los cráteres activos“, detallaron.





AHORA ⚠️ Se reporta pulso de cenizas en el Complejo volcánico Nevados de Chillán, región de Ñuble. Por el momento se mantiene alerta técnica en nivel amarillo🟡 y zona de exclusión de 1 km en torno a los cráteres activos. 📹 Jorge Figueroa pic.twitter.com/7FxhC8bip9 — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) June 26, 2026

Senageomin descarta riesgos

Por parte de la autoridad, desde Sernageomin, el jefe de la Unidad de Emergencias, Pedro Berríos, detalló que a las 11:00 horas, el Observatorio Volcanológico Los Andes del Sur “reportó la emisión de cenizas desde el Volcán Nevados de Chillán”.

“Esta columna, que duró un par de minutos, se alcanzó a apreciar de diferentes sectores cercanos al volcán y alcanzó cerca de los 240 metros de altura”.

La autoridad recordó la alerta amarilla que se mantiene vigente desde hace unos días, condiciones que hace “esperable este tipo de manifestaciones superficiales con este nivel de altura y tiempo de duración”.

Sobre la actividad registrada en el Volcán Nevados de Chillán, afirmó que “no significa ningún tipo de riesgo ni peligro directo a las personas que transitan o habitan los sectores cercanos al volcán”.

Finalmente, la autoridad llamó a informarse a través de los canales oficiales de Sernageomin o Senapred ante las eventualidades que surjan en el monitoreo del volcán.