Declaran Alerta Amarilla en Nevados de Chillán por “incremento sostenido” de sismos

El Sernageomin informó que en las últimas semanas se intensificó la actividad sísmica aunque no se han detectado anomalías térmicas relevantes.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) declaró la tarde de este lunes Alerta Temprana Preventiva en el Complejo Volcánico Nevados de Chillán, región del Ñuble, debido a la actividad registrada.

Este se debe a un incremento sostenido de la actividad sísmica registrado durante las últimas semanas y que se intensificó durante esta jornada.

El organismo informó durante esta mañana que las cámaras de vigilancia del Complejo Volcánico Nevados de Chillán registraron varios pulsos de emisión de ceniza desde el cráter Nicanor, con una altura máxima estimada de 160 metros sobre el nivel del cráter y dispersión hacia el este.





En horas de la tarde se informó que se han registrado al menos cinco pulsos de material piroclástico por lo que optaron por declarar la alerta.

Monitoreo en el Complejo Volcánico

Tras una mesa técnica entre el nivel nacional y regional, el delegado presidencial regional de Ñuble, Diego Sepúlveda, informó que el cambio de alerta responde al aumento de la actividad interna del macizo y recalcó que la medida tiene un carácter preventivo.

“Queremos transmitir tranquilidad a las familias, vecinos y visitantes. Este cambio de alerta no implica un riesgo inminente para la población, sino que permite reforzar el monitoreo y fortalecer la coordinación preventiva”, destacó.

La autoridad técnica precisó que no se han detectado anomalías térmicas relevantes, por lo que el sistema volcánico se mantiene por sobre sus niveles base de actividad, condición que justifica el cambio a alerta técnica amarilla.

Por otra parte, el director regional (S) de Senapred del Ñuble, Cristian Matus, informó que, en base a los antecedentes entregados por Sernageomin se declaró Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Pinto y Coihueco.

“Se ha definido una zona de peligro de un kilómetro alrededor del cráter activo. En el área considerada no existe población residente y corresponde a un sector de difícil acceso. El llamado es a respetar las instrucciones de la autoridad, evitar acercarse a zonas restringidas y mantenerse informados a través de canales oficiales”, indicó.