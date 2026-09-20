20/ 09/ 2026 22:40

Millonarias apuestas y drogas a los animales: Así se mueve el mundo de las carrera de galgos

En medio de la pelea por prohibir las carreras de galgos, a lo largo del país se han seguido cerrando canódromos clandestinos. El periodista Benjamín Contalba junto a un equipo de CHV Noticias ingresaron al lado ilegal de estas prácticas, dando cuenta de las millonarias apuestas que se realizan y el grave peligro que conlleva la venta de medicamentos ilicitos para potenciar a los animales, en un espacio que no cumple con medidas de protección ni sanitarias.