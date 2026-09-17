¿Calor o lluvia en las fondas? Guía definitiva del tiempo y dónde podrían caer gotas durante Fiestas Patrias

Una inédita ola de calor despidió el invierno en la zona central. Ahora, entre amagos de gotas en Santiago y lluvias en el norte, la situación será variable durante los próximos días.

Chile despidió el invierno esta semana con su primera y única ola de calor, con temperaturas que superaron los 27°. Ahora, cuando el país se prepara para celebrar, habrá importantes variaciones durante las Fiestas Patrias.

Según adelantó el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, las festividades dieciocheras tendrán desde jornadas calurosas hasta aumento de nubosidad, posibles precipitaciones y la llegada de un sistema frontal hacia el fin de semana.

Para la zona central predominarán los cielos parciales con nubes delgadas, acompañados por momentos de bruma en sectores cordilleranos.

Santiago: Nubes y posibles precipitaciones

El viernes 18 de septiembre comenzará con cielo parcial en Santiago, sin embargo, durante la noche se formarán nubes más densas en la cordillera que anticiparían posibles cambios meteorológicos.

Para esa noche se esperan leves precipitaciones en sectores cordilleranos, pero la probabilidad de lluvia en el centro de Santiago y Plaza de Armas es prácticamente nula.

Sin embargo, el sábado aumentará la opción de chubascos en el sector oriente. En el centro de la capital la caída de agua no es segura y, de ocurrir, sería muy escasa.

Para el domingo 20 de septiembre llegará un sistema frontal a la Región Metropolitana, dejando precipitaciones de carácter débil concentradas durante las primeras horas de la mañana.

El norte también estará nublado

Este este jueves se trasladará al norte una vaguada en altura que mantendrá cubierta a la zona entre Arica y Parinacota hasta Atacama.

Para esta misma jornada habría precipitaciones en el interior de Parinacota, Tarapacá y la provincia del Loa , afectando sectores altos como Collahuasi.

El viernes se mantendrá la nubosidad parcial en la zona centro-norte, afectando sectores como La Serena con bruma y cielos grises a las puertas del fin de semana.

Ya para el domingo, la llegada de un sistema frontal consolidará el cambio de tiempo en gran parte del país, dejando chubascos débiles y un cierre de Fiestas Patrias más fresco.