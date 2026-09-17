Parada Militar 2026: A qué hora es y dónde ver la transmisión en vivo

El evento se transmitirá en vivo por Cadena Nacional y puedes seguir todos los detalles de la transmisión en las pantallas de Chilevisión y sus plataformas digitales.

Este sábado 19 de septiembre se llevará a cabo la Parada Militar 2026 en el marco de las durante la celebración del Día de las Glorias del Ejército.

El tradicional desfile se llevará a cabo en el Parque O’Higgins y contará con la participación de las Fuerzas Armadas y de Orden, además de la presencia de autoridades nacionales.

Para quienes no puedan asistir presencialmente, también existe la posibilidad de seguir el evento en vivo a través de la televisión y plataformas digitales.





¿A qué hora inicia la Parada Militar 2026?

La Parada Militar 2026 comenzará a las 12:00 horas de este sábado 19 de septiembre en la elipse del Parque O’Higgins.

Aquellos que quieran asistir presencialmente podrán ingresar al parque a partir de las 09:00 horas, cuando se habilite el accesos para el público general.

Cómo ver en vivo la transmisión por Chilevisión

La Parada Militar será transmitida en vivo por cadena nacional a través de los canales de televisión abierta.

También puedes seguir la ceremonia desde sus dispositivos podrán hacerlo a través de la señal de Chilevisión, donde se podrá acceder a la cobertura y transmisión del tradicional desfile del 19 de septiembre.

El evento también estará disponible en las plataformas digitales de Chilevisión y podrás seguir todos os detalles de manera online mediante el sitio web de Chilevisión y la aplicación MiCHV.