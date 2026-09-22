Competencia folclórica Festival del Huaso de Olmué 2027

Descubre a continuación los detalles respecto del formulario de inscripción y la ficha de integrantes que se deben completar para ser parte de la postulación.

Quedan pocos meses para que seamos testigos de una nueva edición del festival folclórico más importante del país en temporada estival.

Si quieres subir al Patagual para demostrar tu talento y música, a continuación descubre los detalles de la inscripción para la competencia folclórica.

📄👉 FORMULARIO ONLINE OLMUÉ 2027

📄👉 Ficha Integrantes Olmué 2027

📄👉 Bases legales (por definir)

Pronto activaremos un banner en nuestro sitio web chilevision.cl para que puedas concretar la postulación. ¡Quédate atento/a!