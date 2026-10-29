Vuelven intensas lluvias a Santiago: advierten riesgo de deslizamientos de tierra este sábado

Este jueves una densa niebla matinal cubre sectores de la capital debido a la vaguada costera, pero dará paso a una tarde templada con hasta 24 grados. El meteorólogo Andrés Moncada explica que el panorama cambiará el sábado con chubascos intensos, tormentas eléctricas y probables granizos en la zona central.

Un nuevo episodio de lluvias se espera para este fin de semana en la región Metropolitana. Según explicó el meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, el ingreso de una vaguada en altura activará precipitaciones durante la tarde del sábado 31 de octubre.

“Va a comenzar a precipitar lamentablemente en la Región Metropolitana y no de manera débil”, advirtió el especialista, quien anticipó “chubascos intensos en corto periodo de tiempo”, además de tormentas eléctricas y caída de granizo.

¿Cuánto podría llover el sábado en Santiago?

De acuerdo con Moncada, las proyecciones de precipitaciones apuntan a entre 5 y 15 milímetros durante la tarde del sábado: alrededor de 5 milímetros en el centro de Santiago y hasta 15 en sectores del oriente, como Las Condes y Lo Barnechea.

Sin embargo, precisó que estos montos podrían cambiar: “Este día sábado no podemos descartar que en algunos puntos de la capital estos valores sean más altos”.

El meteorólogo también anticipó caída de granizo sectorizada, especialmente en comunas del sector oriente y zonas precordilleranas.





Las precipitaciones también alcanzarían otras regiones de la zona central y centro-sur, entre ellas O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Otro factor de preocupación será la isoterma cero, que se ubicaría en torno a los 3.400 metros, sumado a la saturación del suelo tras las lluvias anteriores.

“Los suelos están saturados, por lo tanto podríamos tener nuevas remociones de masa”, sostuvo. Asimismo, advirtió sobre la posibilidad de activación de quebradas durante la tarde y noche del sábado.

¿Cómo estará el tiempo el domingo?

Para el domingo 1 de noviembre, Moncada adelantó que el cielo se podría abrir al sol pero las precipitaciones podrían continuar. “El domingo va a ir cambiando la condición, pero igual podríamos recibir algunas gotitas durante la tarde”, explicó.

Según detalló, este escenario se extendería “hasta por lo menos el día martes con estos chubascos débiles en horas de la tarde acá en la Región Metropolitana”.

Por ello, el sábado concentraría las condiciones más intensas del fin de semana, mientras que el domingo se esperan lluvias de menor intensidad.