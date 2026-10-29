La funcionara iba a bordo de una moto en un seguimiento a un auto sospechoso, cuando chocó con un vehículo particular en la comuna de San Bernardo.

Una funcionaria de Carabineros resultó con lesiones graves tras protagonizar una colisión mientras participaba en una persecución policial en la comuna de San Bernardo, en la región Metropolitana.

El procedimiento se inició en Pirque cuando personal policial detectó a una mujer que se desplazaba en un vehículo y que estaría vinculada a un presunto delito de robo.

De acuerdo con los antecedentes entregados, se realizó un seguimiento controlado por motoristas de Carabineros el que se extendió por varios kilómetros hasta llegar a San Bernardo.





El hecho que afectó a la funcionaria ocurrió en la avenida Los Morros, en las inmediaciones del acceso a un condominio, lugar done la motorista habría reducido la velocidad y continuado el seguimiento a distancia.

Sin embargo, mientras atravesaba una intersección, colisionó con un vehículo particular conducido por una mujer que ingresaba al condominio donde reside.

El impacto fue de alta energía y dejó a la funcionaria con lesiones de gravedad, entre ellas una f ractura y heridas en el rostro.

Debido a la magnitud de sus lesiones, se solicitó un helicóptero institucional para trasladarla hasta Clínica Las Condes, donde recibió atención médica.

“Tenemos que lamentar las lesiones de gravedad que mantiene una funcionaria, la cual se encuentra siendo atendida en un centro asistencial a raíz de estas mismas lesiones”, informaron desde Carabineros.

Posteriormente se confirmó la detención de la mujer que habría originado la persecución en la comuna de Pirque.