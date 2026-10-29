29/ 10/ 2026 07:51

Nuevo flanco para el Gobierno: ¿cuánto costó el viaje del subsecretario Máximo Pavez en avión de la FACh?

El gobierno enfrenta cuestionamientos tras revelarse que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, viajó a una cumbre en República Dominicana en un avión de la Fuerza Aérea de Chile en lugar de un vuelo comercial. Expertos consultados por CHV Noticias sitúan el gasto en al menos $30 millones (o entre $32 mil y $35 mil dólares en costos directos y tripulación), lo que contrasta con el discurso de austeridad promovido por la administración del presidente Kast.