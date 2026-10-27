27/ 10/ 2026 22:32

“¿Dulce, travesuras o paragua?”: revisa cómo estará el tiempo durante Halloween en la capital

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, entregó un “pronóstico en desarrollo” de cómo estará el clima este sábado 31 de octubre, durante Halloween, en la región Metropolitana. Según detalló, la vaguada en altura traerá unas pequeñas gotitas entre 09:00 y las 15:00 horas, sin embargo, desde ahí el pulso se intensificaría alcanzando hasta 10 milímetros de agua, pero no duraría mucho tiempo, ya que desde las 21:00 horas disminuirían hasta cesar antes de la medianoche.