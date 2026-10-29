29/ 10/ 2026 21:55

Un neonazi, un mafioso italiano y un pederasta: Los tres nuevos beneficiados por las rebajas de condenas

Nuevos casos: 3 condenados por delitos de extrema gravedad, un homicida vinculado a un grupo neonazi, un ciudadano italiano condenado por traficar más de 100 kilos de cocaína y un abusador de 2 menores de edad terminaron anticipadamente sus condenas luego de recibir rebajas de pena durante la actual administración. Ambos casos forman parte de los decretos que hoy están bajo la lupa y que llevaron al Ministerio de Justicia a suspender temporalmente la tramitación de nuevos beneficios.