Advierten posible formación de trombas marinas en 5 regiones: Revisa los horarios y zonas afectadas

La Armada emitió un aviso especial por la posible formación de trombas marinas que podrían registrarse entre este martes 20 y miércoles 21 de octubre.

La Armada de Chile, a través del Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano, emitió un aviso especial por la probabilidad de ocurrencia de nubes convectivas que podrían generar trombas marinas en sectores oceánicos y costeros del sur del país.

De acuerdo con el aviso, el fenómeno se podría presentar entre este martes 20 y el miércoles 21 de octubre , con distintos horarios de atención según la zona.

Por ello, se entregaron recomendaciones para las actividades marítimas ante eventuales cambios en las condiciones meteorológicas.





Regiones con probabilidad de trombas marinas

El aviso contempla el sector oceánico y costero comprendido entre las siguientes regiones:

Región del Maule

Región de Ñuble

Región del Biobío

Región de La Araucanía

Región de Los Ríos

¿Cuándo podrían formarse trombas marinas?

El aviso general estará vigente desde las 06:00 horas del martes 20 hasta las 23:00 horas del miércoles 21 de octubre.

La Armada precisó que los horarios de mayor atención variarán según el día y el área geográfica.

Según el documento emitido por el Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano, estos son los periodos de mayor atención:

Martes 20 de octubre: entre las 08:00 y las 20:00 horas, en el sector costero desde la región del Maule hasta la región del Biobío.

de octubre: en el sector costero desde la región del Maule hasta la región del Biobío. Miércoles 21 de octubre: entre las 03:00 y las 20:00 horas, en el sector costero desde la región del Maule hasta la región de Los Ríos.

Recomendaciones ante posibles trombas marinas

Ante la posibilidad de formación de trombas marinas, la autoridad marítima entregó recomendaciones dirigidas especialmente a quienes realizan actividades en el mar.

En caso de observar la formación de una tromba marina, se recomienda dirigir la embarcación en dirección contraria al fenómeno para alejarse de él.

Además, la Armada llamó a suspender las faenas de buceo, pesca y maniobras marítimas, mantener al personal bajo resguardo y asegurarse de que utilice sus respectivos chalecos salvavidas.