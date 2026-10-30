30/ 10/ 2026 22:27

¿Dónde Estás? | La desaparición de “Pato” es un enigma sin resolver en Raumén

Estos son los nueve casos que hemos investigado durante esta temporada de nuestra sección ¿Dónde Estás? Al año en Chile se registran 21 mil denuncias por presunta desgracia o persona desparecida. Con este trabajo hemos intentado mostrar la búsqueda incansable de familiares que han golpeado todas las puertas para encontrar al menos una pista. En esta temporada, logramos encontrar a Benjamín Cabrera, quien estuvo dos años desaparecido y hoy está con su familia. Una alegría que la familia de Patricio Muñoz Marabolí no puede tener. Salió una noche de madrugada caminando por la línea del tren de Raumén en la región de Los Ríos y nunca más regresó. Esta es el reportaje de Camilo Zavala y Daniel Vera.