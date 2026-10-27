“Era cuático conmigo”: Trini Neira impactó tras desclasificar inédito episodio sobre su padre durante su adolescencia

Trinidad es la primera hija del matrimonio entre Manuel Neira y Pamela Díaz. Además, tuvieron a Mateo.

Este martes, Trinidad Neira desclasificó un inédito episodio sobre su padre, Manuel Neira, mientras ella estaba en su adolescencia.

La influencer dio luces de cómo ejerce la paternidad el exfutbolista y dejó a todos impactados tras su confesión.





¿Qué dijo Trini Neira?

En el último capítulo del podcast “Déjalo Pasar”, Trini comentó que “Mi papá, antes, cuando éramos un poquito más apegados, era cuático conmigo. Me hizo terminar con mi primer pololo”.

En esa misma línea, confesó que “duramos un día. Yo tenía unos 16, yo era niña buena igual”.

Respecto de las razones, la influencer desclasificó que Manuel le dijo: “‘No me gusta él para ti, es un flaite, un ordinario y es más grande que tú’. Él tenía como 3 años más que yo. Dijo: ‘¿Sabes qué? No, esto no me gusta. Tienes que terminar al tiro con él'”.

Sin embargo, Trini respaldó la decisión de su padre: “Encuentro que está bien porque yo creo hasta el día de hoy que si yo hubiese mantenido una relación con esa persona, hubiese sido lo peor”.

“No sé si lo puedo contar. Yo ya no me acerco a esta persona ni nada. No lo he visto en años, pero después dijeron que andaba robando en el condominio”, dijo la joven, impactando a los presentes en el lugar.

Trinidad tiene 24 años y es la primera hija del matrimonio entre Pamela Díaz y Manuel Neira. Además, tuvieron a Mateo, quien ya tiene 18 años.