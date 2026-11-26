La Piscina Olímpica Municipal Alberto Abarza abrirá en diciembre con entradas desde $2.000. Revisa TODOS los precios, los horarios y cómo comprar los tickets por internet.

La Piscina Municipal de Maipú abrirá sus puertas el jueves 3 de diciembre para dar inicio a la temporada de verano 2026-2027.

Durante todo diciembre habrá precios rebajados y se mantendrá la entrada liberada para las personas mayores de 60 años y los niños y niñas de hasta 8 años.

“Nuestra Piscina Olímpica Municipal se ha convertido en uno de los espacios más queridos y esperados por vecinas y vecinos de Maipú en cuanto comienza el calor”, destacó el alcalde Tomás Vodanovic.

Asimismo, el jefe comunal sostuvo que “estamos felices de que nuevamente puedan contar con un recinto de primer nivel, dentro de su comuna, donde puedan refrescarse, hacer deporte y compartir en familia durante el verano”.





¿Cuánto cuesta la entrada a la Piscina Municipal de Maipú?

Durante diciembre, los adultos pagarán $2.000 menos por entrada y los niños, $1.000 menos, en comparación con las tarifas de enero y febrero.

Precios especiales de diciembre

Martes a viernes: $3.000 para adultos y $2.000 para niños.

$3.000 para adultos y $2.000 para niños. Sábados, domingos y festivos: $4.500 para adultos y $3.000 para niños.

Precios de enero y febrero

Martes a viernes: $5.000 para adultos y $3.000 para niños.

$5.000 para adultos y $3.000 para niños. Sábados, domingos y festivos: $6.500 para adultos y $4.000 para niños.

Durante los tres meses, las personas mayores de 60 años y los niños y niñas de hasta 8 años tendrán entrada liberada.

Horarios de la Piscina Municipal de Maipú

Martes a viernes , de 14:00 a 18:00 horas.

, de 14:00 a 18:00 horas. Sábados, domingos y festivos, de 11:00 a 18:00 horas.

¿Cómo comprar entradas para la piscina de Maipú?

La venta de entradas estará disponible por internet. Para comprar, hay que crear un usuario, elegir el día o los días de visita y completar el pago.

Los cupos son limitados por jornada y se pueden adquirir hasta 10 entradas por compra.

El día de la visita, cada asistente deberá presentar su cédula de identidad y el ticket digital con código de barras. Los menores de 17 años deberán ir acompañados por una persona adulta.