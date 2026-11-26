Según se dio a conocer, la víctima sufrió amenazas del imputado y lo denunció por violencia intrafamiliar. Días antes del crimen, el sujeto fue detenido por esta misma causa, pero fue dejado en libertad.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió este jueves al femicidio de Monserrat (31), un caso que conmocionó a Villa Alemana y por el que esta jornada su autor confeso, André Basáez (24), fue dejado en prisión preventiva.

Según se dio a conocer, el sujeto mató a su expareja y, días después, cuando la madre de Monserrat (53) descubrió el cuerpo, este la agredió y abusó sexualmente de ella.

El imputado ya había sido denunciado por violencia intrafamiliar (VIF) y mantenía una prohibición de acercarse a la víctima. Incluso, fue detenido por esto días antes del crimen, pero salió en libertad.

Consultado por el caso, Valencia defendió que se trata de una situación “muy excepcional” y aseguró que este caso no representa el funcionamiento habitual de las medidas cautelares y de protección de las víctimas decretadas en casos de violencia intrafamiliar .





“Me parece que lo que falló es uno de los elementos que tiene que establecerse en el contexto de la investigación. Pero sí insistir en algo que traté de mencionar: este tipo de fallas son muy excepcionales, son muy extraordinarias”, sostuvo Valencia.

Respecto a los casos de VIF aseguró que “el 20% de las víctimas son víctimas que denunciaron, El 80% no denunció. Ese 20% de víctimas, por supuesto, es un porcentaje muy pequeñito respecto al total de víctimas que sí denuncian, respecto a las cuales sí se decretan medidas de protección y que no han sido víctimas de femicidios”.

En esa línea, aseguró que el mayor problema es que las víctimas no denuncian, no las fallas en la protección. “Esta situación de una víctima que es beneficiaria de una medida de protección o de una medida cautelar y que finalmente es víctima del femicidio es muy excepcional” , insistió.

Amenaza de muerte y denuncia

Según recogió Radio Bio Bío, los episodios de violencia venían desde antes de la noche que murió Monserrat. En junio pasado, la pareja tuvo una fuerte discusión en el domicilio ubicado en el pasaje Santa Florencia.

El altercado habría iniciado por un consumo problemático de sustancias de parte del Basáez, motivo por el que la mujer intentó echarlo del departamento. Él se negó y la amenazó de muerte.

“Voy a volver y te voy a matar” , le habría advertido, para luego asfixiarla contra la muralla y golpearla en la boca. Al día siguiente Monserrat ingresó la denuncia ante la Segunda Comisaría de Carabineros de Quilpué y se le aplicó la Pauta Unificada de Evaluación Inicial de Riesgo con un resultado de riesgo alto.

Detención días antes del crimen

El 9 de septiembre se decretó la medida cautelar de prohibición de acercarse a Monserrat, en cualquier lugar donde se encontrara. Basáez no se presentó a ninguno de los intentos de formalización, según detalló el medio ya citado.

Tres días antes del femicidio de Monserrat, Basáez fue detenido durante un control de identidad por la denuncia por violencia intrafamiliar puesta en junio.

El sujeto fue formalizado al día siguiente, no admitió responsabilidad y quedó en libertad . El juicio quedó fijado para el 4 de enero del próximo año. Sin embargo, según relató Fiscalía, solo tres días después llegó hasta el domicilio de su expareja, la golpeó, atacó con una arma cortopunzante y la asfixió hasta quitarle la vida.

El Ministerio Público indicó que el imputado se quedó en el departamento hasta que llegó la madre de Monserrat, más de un día después. Tras atacar a la madre, huyó del lugar. Horas más tarde regresó y fue detenido por Carabineros.