Bono solo para mujeres en AFP: El requisito clave que debes cumplir antes de los 50 años

El beneficio Compensación por Expectativa de Vida exige unos requisitos para obtener el monto que busca poder igualar las futuras jubilaciones de las cotizantes con las de los hombres. Revisa cómo asegurar este aporte mensual en UF y las edades clave.

La Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida es uno de los beneficios clave de la reforma previsional en Chile.

Este beneficio está dirigido a mujeres pensionadas y busca corregir una desigualdad histórica: Las pensiones más bajas que reciben en comparación con los hombres.

A continuación te explicamos en detalle qué es este bono, quiénes lo reciben, cuánto paga y cómo consultar si eres beneficiaria.

¿Qué es el bono de Compensación por expectativa de vida?

Se trata de un beneficio automático (no requiere postulación) que se paga como una pensión adicional -similar a una renta vitalicia- calculada en Unidades de Fomento (UF).

Su objetivo es compensar el hecho de que, en el sistema previsional, las mujeres tienen una mayor expectativa de vida, lo que hace que sus ahorros deban financiar más años de jubilación, reduciendo el monto mensual que reciben.

¿Quiénes reciben la compensación?

Este bono está dirigido a mujeres que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más .

. Estar pensionadas por vejez o invalidez .

. Haber cotizado en una AFP o compañía de seguros bajo el Decreto Ley N° 3.500.

bajo el Decreto Ley N° 3.500. No estar cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

(SIS). Haber realizado al menos una cotización al nuevo Seguro Social antes de los 50 años (con excepciones para afiliadas anteriores a agosto de 2025).

¿Cuánto paga la compensación?

El monto depende de varios factores, pero hay algunos puntos clave a considerar:

Monto mínimo: 0,25 UF.

Se paga como un monto fijo mensual en UF.

Se suma a tu pensión autofinanciada.

Está afecto al pago de impuestos y cotizaciones de salud.

Consulta con tu RUT si eres beneficiaria

Si cumples los requisitos, el beneficio se otorga automáticamente. Aun así, puedes consultar tu situación a través del sitio web de ChileAtiende.

Ingresa al formulario de ChileAtiende

Completa con tu RUT y fecha de nacimiento

Presiona “Consultar”

Si resultas beneficiaria, podrás descargar la resolución oficial que detalla el cálculo del beneficio.

El trámite también se puede realizar de forma presencial en las sucursales o videoatención de ChileAtiende.