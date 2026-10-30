30/ 10/ 2026 14:18

“No me la apretaron”: captan reacción de conductor cuya rueda golpeó a joven en Providencia

Un registro de la cámara corporal de un inspector municipal captó la reacción del conductor de un automóvil cuya rueda se desprendió y golpeó a un estudiante de 19 años que caminaba por Avenida Los Leones, en Providencia. “Se salió la rueda. Viene saliendo del taller hace dos días. No me la apretaron”, aseguró el automovilista. Cuando señaló que iría a recuperar la pieza, el funcionario le advirtió: “La rueda está allá. Lo que pasa es que la rueda golpeó a una persona”. El afectado fue asistido por transeúntes y personal municipal, y posteriormente trasladado a la Clínica Santa María, donde llegó con lesiones en la frente y el tórax.