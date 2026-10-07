Casting Gran Hermano Casting Pasa Palabra
Programas Programación Señal en vivo
Festival de Olmué
/

Hasta la noche del viernes: Anuncian tormentas eléctricas en la RM y otras seis regiones

Este fenómeno afectaría gran parte de la zona central del país.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

A través de su sitio web, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), mantiene siete avisos meteorológicos para los próximos días en distintas zonas del país.

Uno de estos es por probables tormentas eléctricas, donde se verían afectadas siete regiones desde Coquimbo al Biobío.

Aviso por probables tormentas eléctricas

  • Condición sinóptica: Inestabilidad atmosférica
  • Desde: La tarde del martes 6 de octubre
  • Hasta: La noche del viernes 9 de octubre
  • Zonas que afecta: Coquimbo (cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera), Valparaíso (cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera), Metropolitana (cordillera costa, valle, precordillera y cordillera), O’Higgins (cordillera costa, valle, precordillera y cordillera), Maule (litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera), Ñuble (litoral, cordillera costa y valle) y Biobío (litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera).

Observación: Probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales.

Mapa zona afectada

Seguir en Seguir en