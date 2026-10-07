Hasta la noche del viernes: Anuncian tormentas eléctricas en la RM y otras seis regiones
Este fenómeno afectaría gran parte de la zona central del país.
A través de su sitio web, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), mantiene siete avisos meteorológicos para los próximos días en distintas zonas del país.
Uno de estos es por probables tormentas eléctricas, donde se verían afectadas siete regiones desde Coquimbo al Biobío.
Aviso por probables tormentas eléctricas
- Condición sinóptica: Inestabilidad atmosférica
- Desde: La tarde del martes 6 de octubre
- Hasta: La noche del viernes 9 de octubre
- Zonas que afecta: Coquimbo (cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera), Valparaíso (cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera), Metropolitana (cordillera costa, valle, precordillera y cordillera), O’Higgins (cordillera costa, valle, precordillera y cordillera), Maule (litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera), Ñuble (litoral, cordillera costa y valle) y Biobío (litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera).
Observación: Probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales.