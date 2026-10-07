Hasta la noche del viernes: Anuncian tormentas eléctricas en la RM y otras seis regiones

Este fenómeno afectaría gran parte de la zona central del país.

A través de su sitio web, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), mantiene siete avisos meteorológicos para los próximos días en distintas zonas del país.

Uno de estos es por probables tormentas eléctricas, donde se verían afectadas siete regiones desde Coquimbo al Biobío.





Aviso por probables tormentas eléctricas

Condición sinóptica: Inestabilidad atmosférica

Inestabilidad atmosférica Desde: La tarde del martes 6 de octubre

La tarde del martes 6 de octubre Hasta: La noche del viernes 9 de octubre

La noche del viernes 9 de octubre Zonas que afecta: Coquimbo (cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera), Valparaíso (cordillera costa, precordillera y valles precordilleranos y cordillera), Metropolitana (cordillera costa, valle, precordillera y cordillera), O’Higgins (cordillera costa, valle, precordillera y cordillera), Maule (litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera), Ñuble (litoral, cordillera costa y valle) y Biobío (litoral, cordillera costa, valle, precordillera y cordillera).

Observación: Probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales.

Mapa zona afectada