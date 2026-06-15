Ivette Vergara confirmó supuesta infidelidad de Guarén a su hijo: Involucra a famoso rostro de TV

La animadora defendió a Nicolás Solabarrieta en medio de la polémica con Carmen Gloria Arroyo y expuso un desconocido antecedente sobre la antigua relación con Valentina Torres.

Ivette Vergara confirmó los rumores sobre una supuesta infidelidad de Valentina Torres, más conocida como Guarén, a su hijo Nicolás Solabarrieta.

Todo se originó después de la polémica entre Nicolás y la abogada Carmen Gloria Arroyo, luego de una tensa dinámica al interior de un reality show.

Fue en ese contexto que Vergara defendió con uñas y dientes a su hijo, abriéndose incluso a la posibilidad de emprender acciones legales contra Arroyo, tal como lo anunció su esposo Fernando Solabarrieta.

”En el término de una relación, los responsables son dos, y cuando se habla de infidelidad, ellos ya habían terminado. No hay ninguna infidelidad”, aclaró Ivette en el programa Que te lo digo de Zona Latina, descartando que Nicolás haya sido infiel.





Supuesta infidelidad de “Guarén” con famoso rostro de TV

En medio de la entrevista telefónica, Sergio Rojas, conductor del espacio, lanzó una directa pregunta que destapó una supuesta infidelidad por parte de Valentina Torres.

“Ivette, ¿tú estabas en conocimiento de que Valentina en una de las salidas del reality, cuando aún estaba con Nicolás adentro, había tenido un romance o una noche hot con Matías Vega ?”, consultó Rojas. Ante esto, la animadora respondió tajantemente que “sí”.

“¿Y Nicolás está al tanto de aquello?”, insistió Sergio. ”No me quiero meter, porque es una relación de dos personas. Lo que sí te quiero decir es que si Nicolás no se ha defendido es porque él jamás hablará mal de una ex”, sentenció.