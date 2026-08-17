“Has sido hostigado y denigrado…”: Joyce Castiblanco envió contundente mensaje a su esposo tras conflicto familiar con Óscar Garcés

Todo esto tras el triunfo del equipo de futbol en el que juega Paulo Garcés, Buenos Aires de Parral, que ganó 2-1 a Fernández Vial el pasado sábado.

Este domingo, Joyce Castiblanco rompió el silencio y lanzó un lapidario mensaje en medio del conflicto familiar que mantiene con su cuñado, Óscar Garcés.

La empresaria aludió al tema tras el triunfo de su esposo Paulo, quien juega como arquero en Buenos Aires de Parral, equipo que ganó 2-1 frente a Fernández Vial el pasado sábado.





¿Qué dijo Joyce Castiblanco?

Al respecto, a través de su cuenta de Instagram, Joyce mostró un video de su esposo celebrando la victoria en una videollamada con ella.

“Te amo con mi vida, eres un hombre único, tan noble. Has sido hostigado y denigrado, pero tú solo en silencio y pidiéndome que no me exponga”, detalló Joyce.

En esa misma línea, agregó: “Gracias por estar defendiendo y cuidando de todos. Donde llegas, iluminas. Donde llegas, das todo. Mi amor, solo deseo cumplas este sueño con tu ciudad natal. Hoy que nada te duela, solo sé feliz como un niño, mi amor”.

“Tus hijos están orgullosos de ti y tus tres estrellitas te acompañan también”, indicó Castiblanco.

Cabe destacar que, recientemente, la empresaria reveló que sufrió una pérdida gestacional por la que tuvo que ser hospitalizada.

Todo esto ocurrió durante el periodo en que Óscar Garcés aseguró que su hermano lo había demandado y señaló en redes sociales: “Hoy dejas de existir para mí”.

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