La voz de la casa más famosa del mundo realizó un anuncio que impactó a los animadores de Contigo en la Mañana, quienes escucharon con atención cada una de sus instrucciones.

La voz de Gran Hermano Chile se hizo presente en Contigo en la Mañana y dejó en shock a los animadores tras realizar un enigmático anuncio.

“Muchos creen que todavía falta para que empiece el juego, pero se equivocan. Esta vez, Gran Hermano comienza antes de lo esperado“, irrumpió el dueño de la casa más famosa del mundo.

“Mañana van a descubrir cómo algo distinto está por suceder, una experiencia que muy pocos han vivido en el mundo de Gran Hermano”, continuó.

Finalmente, la icónica voz se despidió con un misterioso mensaje que hizo teorizar a los panelistas del matinal: “Estén atentos porque esta vez el juego no empezará como ustedes lo conocen“.