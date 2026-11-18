La comunicadora iba a su terapia de kinesiología tras haberse sometido a una abdominoplastia reconstructiva cuando fue grabada por esta persona que le dijo: “Te la tienes que bancar”.

Este miércoles, Macarena Tondreau expuso un tenso momento que vivió al increpar a un hombre que la grabó sin su permiso en la calle.

La comunicadora iba a sus terapias de kinesiología por la abdominoplastia reconstructiva a la que se sometió hace dos semanas.





¿Qué pasó con Macarena Tondreau?

En ese contexto, a través de su cuenta de Instagram, Macarena detalló: “Todavía estoy fajada entera, hinchada con 10 mil cosas adentro; parezco un astronauta”.

“Iba entrando al edificio de la kinesióloga cuando de repente veo un tipo grabándome, como riéndose, y yo iba a seguir de largo, superincómoda. Después dije: ‘No, no corresponde, me incomoda'”, expuso.

La comunicadora le preguntó a este hombre si quería un saludo para alianzas o algo similar y él responde negativamente, a lo que Macarena contestó: “Entonces, ¿cuál es la idea?”, le dije, de grabarme sabiendo que estoy en una situación superincomoda”.

“Bueno, me dijo, eres personaje público, báncatela”, contestó el individuo, a lo que Tondreau rebatió: “Creo que no corresponde porque, aunque sea personaje público, yo también tengo derecho a tener mi momento de privacidad”.

La comunicadora le preguntó qué ganaba con este video y el hombre respondió nuevamente: “Te la tienes que bancar”, según expuso Macarena.

“¡Ahora lo borras! ¡Ahora borras ese video! Porque no corresponde lo que estás haciendo”, dijo Tondreau enojada, mientras que el hombre, según su relato, hacía como que eliminaba el archivo.

La comunicadora preguntó a sus seguidores si la reacción que tuvo ella fue errónea o no y recibió múltiples mensajes de apoyo.

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