“Qué cantidad de odio”: Maca Tondreau estalló en redes por comentarios tras aluvión en Las Condes

A través de un video, la comunicadora cuestionó a quienes “celebraron” el sufrimiento de los afectados o minimizaron la emergencia por su situación económica. “Nuestra sociedad se está enfermando con rabia”, expresó.

Macarena Tondreau expresó su indignación por los comentarios que leyó en redes sociales a raíz del aluvión que afectó a Las Condes.

A través de un video en Instagram, la comunicadora cuestionó a quienes “celebraron” el sufrimiento de los afectados o minimizaron la emergencia por su situación económica.

“Estaba leyendo desde anoche hasta hoy día todos los comentarios en las redes sociales con respecto al aluvión, en las noticias, las publicaciones. Por Dios, qué cantidad de odio, de rabia, de resentimiento en los comentarios ”, manifestó.

En su descargo, Tondreau relató que encontró mensajes como “que sufran ellos” y “qué tanto, si tienen plata”, además de referencias a la supuesta posición política de los damnificados.

“¿Hasta cuándo? Siento que nuestra sociedad se está enfermando, se está enfermando con odio, se está enfermando con rabia y eso no nos ayuda en nada”, sostuvo.





“Tratemos de limpiarnos ese odio”

La comunicadora reconoció que las promesas incumplidas y la pobreza pueden generar impotencia. Sin embargo, insistió en que ese malestar no debe transformarse en indiferencia frente a quienes necesitan apoyo.

“No podemos dejar que nos gane este odio, porque no nos va a llevar a ningún lado” , señaló. En esa línea, agregó: “Cuando alguien necesita ayuda, tenemos que estar”.

Finalmente, Tondreau llamó a colaborar con los afectados y dejar de lado las diferencias: “Si podemos ayudar, hagámoslo”, expresó.

“Tratemos de limpiarnos de ese odio, que no nos gane”, pidió, antes de cerrar con un mensaje de unidad: “Vamos que se puede, cuando estamos todos unidos, siempre se logra”.