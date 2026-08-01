“Desde el primer latido”: Maca Tondreau emocionó al presentar a su nieto tras convertirse en abuela por segunda vez

La noticia llega cuatro meses después de la difícil experiencia que enfrentó la animadora, cuando sufrió una encerrona en Vitacura.

Macarena Tondreau se convirtió en abuela por segunda vez y celebró la llegada de su nieto compartiendo emotivas imágenes en sus redes sociales.

A través de una publicación en Instagram, la animadora de televisión presentó a Luciano, quien nació este jueves, y expresó la emoción de su familia por poder recibirlo.

Junto a una serie de fotografías, Tondreau escribió: “Bienvenido Luciano. Te amamos desde el primer latido . Al fin podemos tenerte en nuestros brazos”.

“Tu hermanito Clemento, tus papás, tus abuelos, bisabuelos, tíos, primos, todos estaremos aquí para hacerte inmensamente feliz y acompañarte en tu camino. Eres un rayito de sol hermoso”, agregó.

La comunicadora recibió diversas muestras de cariño de sus seguidores y cercanos, quienes también celebraron la llegada del bebé.

La noticia llega cuatro meses después de la difícil experiencia que enfrentó la animadora, quien fue víctima de una encerrona junto a su hija en Vitacura.

El hecho marcó a su familia, luego de que una de sus mascotas falleciera durante el violento robo.