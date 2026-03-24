Maca Tondreau reveló efecto en su rostro tras encerrona: Sufre parálisis facial que se extenderá por meses

La comunicadora contó que no quiso exponer la situación porque pensó que duraría solo unas semanas. “Es parte de, y si quiero visibilizarlo es porque yo tengo que seguir adelante”, contó.

Maca Tondreau confesó que atraviesa un complejo momento debido a un problema de salud que la afectó como consecuencia de la encerrona que sufrió junto a su hija hace un mes.

“Hay videos difíciles de grabar para mí y éste, pero siento que va a ser súper necesario”, inició contando en un video en su cuenta de Instagram donde se mostró con lentes de sol oscuros y grandes.

La comunicadora contó que el hecho delictual que vivió en febrero pasado “estamos tratando de pasarlo lo mejor posible”. Sin embargo, reconoció que “no ha sido fácil, son cosas que te quedan, te transformas en una prisionera cuando las personas que tienen que estar prisioneras son otras”.





En ese sentido, durante los últimos días sufrió una parálisis que está afectando parte del lado izquierdo de su rostro, algo que se extenderá por los próximos meses.

“Dentro de todo lo que viví, el cuerpo también empieza a tener signos de estrés y me pasó que dentro de estos signos de estrés sufrí una parálisis parcial de mi rostro, del lado izquierdo. Pensé que me iba a durar una semana, por lo tanto traté de no subirlo, no mostrarlo, que pasara lo más rápido posible y me olvidara”, reveló.

Maca Tondreau mostró su rostro tras parálisis

Aunque transparentó que en un inicio decidió no mostrar su rostro, Maca Tondreau contó que decidió visibilizar su situación para compartir su experiencia con las personas que han vivido algo parecido.

“Hoy fui al doctor, me dijo que va a durar dos meses a lo mejor. Mi ojo ya está mejor, está muy caído, mi cara también está un poquito chueca, es parte de, y si quiero visibilizarlo es porque yo tengo que seguir adelante, porque tengo clientes, porque tengo que seguir trabajando”, expuso.

“Gracias por siempre estar, gracias por escucharme y vamos a salir de esta también. Es mi cara, me quiero así y yo sé que ustedes también“, agregó.

Finalmente, empatizó con quienes viven otras situaciones complicadas y los invitó a seguir “de frente a la vida, porque uno tiene que seguir, sobre todo por la familia, por los hijos y por uno mismo“.