El listado es liderado por la región del Biobío, y fue elaborado luego de una revisión de distintos antecedentes como: incendios previos, vulnerabilidad habitacional, presencia de redes viales, pendientes de terrenos y uso del suelo.

A casi un mes del inicio oficial de la temporada de verano, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo junto a Conaf, elaboraron un plan para prevención de incendios en el cual identificaron aquellas comunas que corren mayor riesgo de sufrir siniestros forestales.

Se trata de las Zonas de Riesgo de Interfaz Urbano-Rural (ZRI), que fueron catalogadas luego de una revisión de antecedentes como: incendios previos, vulnerabilidad habitacional, presencia de redes viales, pendientes de terrenos y uso del suelo.

De esta forma, el estudio dio con un listado que incluye 64 comunas en riesgo Muy Alto, correspondientes a zonas que requieren de mayor prevención ante posibles incendios.





Las comunas con mayor riesgo de incendios

El ranking de superficie/exposición está liderado por la región del Biobío, con:

Curanilahue (13.336,8 ha)

Los Álamos (11.344,4 ha)

Tomé (10.408,7 ha)

Lebu (10.213,1 ha)

Penco (5.337,3 ha)

Los Ángeles (5.048,3 ha)

Cañete (4.348,3 ha).

En La Araucanía destacan Collipulli (12.563,7 ha — #2 nacional), Galvarino (6.846,0 ha) y Ercilla (4.821,9 ha).

Valparaíso figura en el sexto lugar nacional (7.206,8 ha en riesgo muy alto), con un cordón de interfaz crítico que bordea toda la conurbación del Gran Valparaíso (Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Concón) y comunas del litoral e interior (San Antonio, Cartagena, El Tabo, Limache, La Calera).

En la región Metropolitana, destacan en las 20 primeras nacionales:

Lampa (4.195,6 ha — #12)

Melipilla (3.459,5 ha — #18)

Colina (3.119,7 ha — #19)

A esas comunas se suma la franja de interfaz de comunas pericentrales y precordilleranas (Lo Barnechea, Las Condes, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, San Bernardo, Pudahuel, Maipú y San José de Maipo).