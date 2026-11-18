La periodista compartió imágenes de su nuevo hogar y mostró cómo avanza el proceso de mudanza, luego de que la propiedad familiar ubicada en Chicureo fuera rematada por las deudas del exfutbolista.

Gissella Gallardo se encuentra en pleno proceso de mudanza, luego de que la lujosa propiedad que compartía con Mauricio Pinilla y sus hijos iniciara un proceso de remate.

A través de sus historias de Instagram, la periodista compartió un video en el que aparece desempacando cajas y organizando su nuevo hogar con la ayuda de una amiga.

“Así terminamos de ordenar. Tenía cajas que todavía no abría y mi amiga Lore me está ayudando a ordenar, a abrir cajas. Así que nada, ya estamos raja”, comentó en el registro.

La mudanza se produce luego de que la vivienda familiar, ubicada en Chicureo, fuera sometida a remate debido a las deudas del exseleccionado chileno.

Pese a las dificultades que implica este proceso, Gallardo ya había manifestado sentirse tranquila con la decisión y expresado su deseo de trasladarse a una vivienda más pequeña, cuyos gastos pudiera solventar. En ese contexto, aseguró enfrentar esta nueva etapa “súper tranquila y con esperanza”.