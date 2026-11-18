Entre los antecedentes entregados por la Fiscalía, la entidad persecutora aseguró que el contenido audiovisual, que el uniformado generaba con inteligencia artificial, superaba los mil registros.

El Juzgado de Garantía de Puerto Aysén rechazó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía para el capitán del Ejército de 36 años, formalizado por producción y almacenamiento de material de abuso sexual infantil.

Durante la audiencia de este miércoles, la Fiscalía aseguró que el contenido audiovisual, que el uniformado generaba con inteligencia artificial, superaba los mil registros.

Además, el Ministerio Público expuso una declaración del imputado en la que reconoció haber utilizado la IA para crear videos a partir de fotografías reales obtenidas de internet.





Finalmente, el tribunal decretó arresto domiciliario total, arraigo nacional y firma quincenal en la Segunda Comisaría de Carabineros. Asimismo, fijó un plazo de investigación de 60 días, a cargo de la Fiscalía Local de Coyhaique.

El capitán del Ejército fue detenido este martes, luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) registrara su domicilio, ubicado al interior del Regimiento N°8 Chiloé, en Puerto Aysén.

En la vivienda se encontró el material de abuso sexual infantil generado con IA en distintos dispositivos electrónicos personales.