“Si yo fuera preso, preferiría estar allá”: Ministro Arrau y su comparación de cárceles entre Chile y El Salvador

El titular de Seguridad Pública abordó la situación de los recintos penales en el país y las condiciones que experimentan las personas privadas de libertad, comparándolos con lo que ocurre en el país centroamericano.

La discusión en torno a la situación de las cárceles en Chile volvió a instalarse sobre la mesa tras los recientes dichos del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

En entrevista con Tolerancia Cero, el secretario de Estado fue consultado sobre el presente que enfrentan los recintos penales en Chile y las condiciones que experimentan las personas privadas de libertad.

Lo anterior, trajo al debate la experiencia comparada con El Salvador y casos emblemáticos como de recintos como el del Centro del Confinamiento de Terrorismo (CECOT), instancia en que el titular de Seguridad se pronunció e hizo algunas comparaciones.

Al respecto, afirmó: “Cuando se ven esos galpones con las personas privadas de libertad en su interior, las imágenes que uno ha podido ver, y uno ve la realidad penitenciaria que tenemos acá (…) es desgarrador el abandono del Estado, en las cárceles, en Gendarmería y es triste“.





En esa línea, el ministro continuó: “No es que yo defienda la política del presidente Bukele y sus cárceles, pero si yo fuera preso, preferiría estar en una de esas cárceles allá que en una que tenemos nosotros acá“.

El foco de la crítica de Arrau apunta principalmente a la sobrepoblación penal en los complejos carcelarios de Chile.

“Los invito a ver la realidad penitenciaria, el hacinamiento, en celdas que están diseñadas para dos personas hay seis o siete (reclusos)“, puntualizó, asegurando que “tenemos personas durmiendo en rucos dentro de las cárceles porque no caben dentro del inmueble”.

Adicionalmente, el titular de Seguridad señaló: “Tenemos 65.200 presos, aumentando cien por semana, para cárceles que son para 40 mil, 43 mil presos”.

Sobre ese punto, detalló que, aunque el plan del Ejecutivo busca aumentar la capacidad en 20 mil plazas, actualmente no se están construyendo nuevas cárceles en Chile.

“Debería iniciarse la construcción de El Arenal en Copiapó, hacia fines de este año, principios del próximo. Se está licitando la de Calama, pero estamos tarde igual“, concluyó.