19/ 08/ 2026 09:42

“El flujo está cambiando”: Allison Gohler y la noticia que da “cierto alivio” tras intensas precipitaciones

“No vamos a tener lluvia en varios días, al menos una semana”, así resumió la meteoróloga Allison Gohler el escenario del tiempo para los próximas días en la zonas norte y centro del país. La experta prevé que la llegada de una alta genere estabilidad y ponga fin a las jornadas de precipitaciones, que han afectado principalmente a las regiones de Tarapacá y Antofagasta. “Ya pasó el sistema, el flujo está cambiando”, puntualizó.