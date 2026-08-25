Cámara capta fatal atropello de Paz Ramírez: Imágenes permitieron identificar vehículo y buscan al conductor

El dueño del vehículo fue identificado como un hombre venezolano de 72 años y Carabineros trabaja para dar con su paradero y aclarar su eventual participación en el fatal atropello.

Este martes se conocieron imágenes del fatal atropello a Paz Ramírez, productora audiovisual y hermana de la actrices María José y Angela Prieto, ocurrido el domingo en Providencia.

El fatal hecho ocurrió cerca de las 17 horas en la intersección de las avenidas Andrés Bello con Manuel Montt, cuando la realizadora se encontraba paseado a su perrito.

Según se aprecia en las cámaras, la mujer de 39 años se encontraba esperando junto al semáforo a que diera la luz verde.





Luego se ve el momento en que la mascota avanza, mientras ella queda unos metros más atrás.

El animal se devuelve nuevamente hacia la calzada y Ramírez retrocede para alcanzarlo, momento en que es atropellada por un conductor que, según indican los registros de las cámaras de seguridad, circulaba a exceso de velocidad.

Vehículo ya fue identificado

Según informó el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, en el Consejo Municipal, el vehículo que causó el atropello a la productora ya fue identificado a través de su patente y la información fue puesta a disposición de la Fiscalía.

“La persona que la atropelló se arrancó y eso es un delito. Hay imágenes de la misma, que son gracias a las cámaras municipales y, por tanto, el vehículo está identificado también en su patente“, expuso.

El edil también solidarizó con la familia de Paz Ramírez y expresó que desde el municipio esperan que “ojalá en las próximas horas, se pueda determinar dónde está ese vehículo, y quién era la persona que estaba conduciendo para que se pasara a tribunales y pague por aquello que hizo”.

El dueño del vehículo sería un ciudadano venezolano de 72 años y Carabineros se encuentra realizando diligencias para dar con su paradero.

Incluso se realizaron indagatorias en la ciudad de Talcahuano, en una dirección registrada a nombre de la esposa del dueño del auto involucrado, una mujer chilena de 60 años. Sin embargo, aún no han podido ubicarlo.