“Ganó la mentira”: Jeannette Jara emplaza al pdte. Kast a que aclare vínculo con el “Rey de los trolls”

La exministra acusó haber sido víctima de campañas negativas orquestadas en su contra presuntamente por el asesor político Fernando Cerimido, quien está preso en Bolivia.

Jeannette Jara se refirió a la polémica por el eventual vínculo entre el presidente José Antonio Kast y el asesor político Fernando Cerimedo, conocido como el “Rey de los trolls“.

La exministra acusó haber sido víctima de campañas negativas orquestadas en su contra durante su candidatura presidencial y apuntó al periodista.

De este modo, se sumó a las críticas de Evelyn Matthei, quien este jueves aseguró haber sufrido la difusión de información falsa sobre ella y reveló que Kast negó tener relación con ello.

Asimismo, Jara exigió al Gobierno transparentar su vínculo con Cerimedo , debido a que él afirmó haber trabajado con “el equipo de K” y se jactaba de haber “hecho a un nuevo presidente”.

El “Rey de los trolls” fue detenido en Bolivia a mediados de agosto por el femicidio frustrado de su expareja, instancia donde además se le incautó además una “mini granja de bots” durante el allanamiento a su propiedad.

Cerimedo, quien fue asesor del presidente de Argentina Javier Milei, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas.





Jeannette Jara exige al gobierno de Kast transparentar la supuesta relación con Cerimedo

En medio de un homenaje a Guillermo Teillier en un nuevo aniversario de su muerte, Jeannette Jara emplazó al presidente José Antonio Kast a transparentar los lazos de su campaña con los bots de Cerimedo.

“Espero que lo transparenten, porque realmente, así como lo ocultaron en su minuto cuando estaban en la campaña, hoy día son Gobierno y tienen la responsabilidad de ser transparentes con la ciudadanía “, manifestó.

En ese contexto, la exministra argumentó que “lo que le hicieron a Evelyn Matthei es impresentable y lo que hicieron con mi candidatura también”.

Además, Jara enfatizó en que fue “evidente el uso articulado que se realizó desde algunas cuentas como Neuroc, Drestrump y otras, que tenían una vinculación con Cerimedo, una articulación que ha sido en toda la región y que yo también la viví”.

“Da cuenta del estado de ánimo de una campaña en la cual ganó la mentira, las fake news, y eso es lamentable porque deterioró la democracia”, arremetió.