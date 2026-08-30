Ebrio, con licencia falsa y medida cautelar: Nuevo caso de exceso de velocidad en Costanera Norte

En el marco de las fiscalizaciones y controles de velocidad, Carabineros detuvo a cuatro personas por conducción temeraria en la autopista Costanera Norte, en la comuna de Vitacura. Uno de ellos, tenía prohibición de manejar un vehículo.

Cuatro conductores fueron detenidos este sábado por Carabineros tras ser sorprendidos circulando a exceso de velocidad en la Autopista Costanera Norte, a la altura del sector Lo Curro, en la comuna de Vitacura.

Los procedimientos se realizaron en el marco de fiscalizaciones preventivas y controles de velocidad desarrollados por personal de la 32ª Comisaría de Tránsito y Carreteras, con el objetivo de detectar conductas de alto riesgo y prevenir accidentes.

Según informó la institución, uno de los detenidos conducía un vehículo marca Cupra a 161 kilómetros por hora , mientras que otro fue sorprendido manejando un MINI Cooper a 163 km/h .

La infracción más grave fue protagonizada por un motociclista, quien fue detectado desplazándose a 202 km/h. Debido a la velocidad registrada, fue detenido y puesto a disposición de la justicia.





Conductor manejaba ebrio, con licencia falsa y medida cautelar

Sin embargo, el caso más complejo correspondió al conductor de un Mercedes-Benz, quien circulaba a 185 km/h cuando fue fiscalizado por Carabineros.

Durante el control, los funcionarios comprobaron que el sujeto manejaba en estado de ebriedad, portaba una licencia de conducir falsificada y, además, mantenía vigente una medida cautelar que le prohibía conducir vehículos motorizados.

Desde la policía uniformada explicaron que el incumplimiento de esta prohibición constituye el delito de desacato, por lo que el antecedente fue incorporado al procedimiento y puesto en conocimiento del Ministerio Público.

Carabineros reiteró el llamado a respetar los límites de velocidad y recordó que superar en 60 km/h el máximo permitido deja de ser una simple infracción de tránsito y pasa a constituir un delito.