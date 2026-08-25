Rosalía invitó a Mon Laferte a su confesionario en México y le dedicó especiales elogios

Antes de darle la palabra, la española destacó la trayectoria y la música de la cantante chilena. “Ella canta al amor, al desamor, al deseo, a la rabia… o sea, todo lo que toca lo convierte en arte”, afirmó la autora de La Perla.

Mon Laferte fue invitada este lunes al tradicional confesionario de Rosalía durante su último concierto en México, desatando la euforia del público en el Palacio de los Deportes.

Antes de darle la palabra, la española tuvo especiales elogios para la cantante chilena, destacando su trayectoria y la forma en que transmite sus emociones a través de la música.

“Ella no necesita presentación ninguna, pero me hace más ilusión que nunca presentarla”, comenzó diciendo la española.

“ Hay cantantes que cantan canciones y luego hay artistas que hacen que una canción te atraviese. Ella canta al amor, al desamor, al deseo, a la rabia… o sea, todo lo que toca lo convierte en arte”, agregó.

Rosalía también recordó la primera vez que escuchó cantar a Laferte. “Yo dije: es única, su voz y manera de contar historias. La admiro mucho”, afirmó, antes de presentarla ante el público.





“Soy una pecadora”

Ya en el confesionario, Mon Laferte comenzó hablando de las experiencias que ha vivido en sus relaciones amorosas y de cómo estas incluso llegaron a influir en su trabajo musical.

“He sufrido mucho, pero soy una mujer muy fuerte”, afirmó la cantante.

“He sufrido por hombres. He escrito canciones, incluso álbumes enteros, para alguien que ni siquiera lo merecía. Entonces dije: no voy a hablar más de hombres, ya basta. Voy a hablar de mí”, relató.

La artista también se refirió a las distintas etiquetas que ha recibido a lo largo de su vida producto de su manera de sentir y relacionarse.

“Me han engañado, me han mentido, me han traicionado. Incluso he tenido que soportar una enorme falta de amor. Me han llamado intensa, dramática, exagerada, apasionada… Yo diría devota”, señaló.

Sin embargo, Laferte reivindicó su forma de amar. “Amo, sé amar profundamente. He amado a muchos hombres, a muchas personas, e incluso a varios al mismo tiempo. Si amar es un pecado, me declaro culpable. Soy una pecadora”, sostuvo.

Revisa el momento completo acá: