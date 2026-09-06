06/ 09/ 2026 22:02

Médicos bajo la mira: La verdad tras los dispensarios de cannabis medicinal en Chile

La Operación Imperio Ámsterdam destapó una de las investigaciones por supuesto tráfico de cannabis medicinal más grande de los últimos años en nuestro país. Carabineros de la unidad antidrogas OS7, junt a agentes encubiertos, ingresaron al sistema de medicina alternativo haciéndose pasar por pacientes. ¿El resultado? Obtuvieron recetas médicas y pudieron comprar cannabis sin mayores obstáculos. CHV Notici conversó en exclusiva con Lianmary Rincón, una de las doctoras que entregó recetas médicas a uno de los agentes encubiertos. El siguiente reportaje es de Guillermo Toro, Fabián Acevedo y Jaime Orellana.