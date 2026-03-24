“Tenemos claro que es una medida dura”: José Antonio Kast se refiere a histórica alza en combustibles

En su llegada a la región de Los Lagos, acompañado del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, el mandatario se volvió a referir al alza de los combustibles.

Este martes por la tarde, el presidente José Antonio Kast se volvió a referir a la alza de combustibles anunciada por el ministro Jorge Quiroz.

El encargado de Hacienda dio a conocer que tanto la bencina como el diésel tendrán históricos aumentos, ya que la gasolina de 93 subirá $370 y el diésel lo hará entre $570 y $580.





En su llegada a la región de Los Lagos, acompañado del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, el mandatario afirmó: “El tema del alza de los combustibles, como lo señalé hoy por la mañana y lo manifestó también ayer el Ministro de Hacienda, es un tema mundial que nos afecta en un momento donde tenemos una crisis fiscal evidente en Chile”.

“Teníamos que ser muy responsables en lo que íbamos a hacer porque no podíamos pedir un préstamo para financiar un subsidio que finalmente todos sabemos que iba a tener que pagarse e iba a generar unas condiciones económicas difíciles, aún más difíciles para nuestra nación”, agregó el presidente.

Sobre la importante alza, remarcó: “Como tenemos claro que es una medida dura, es una medida compleja, buscamos todas las maneras de paliar ese efecto para las familias más vulnerables y para la clase media”.