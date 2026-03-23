¿Qué pasa con la parafina? Esto dijo el gobierno tras el alza de los combustibles

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, confirmó que subirán las bencinas y el diésel, ¿pero qué sucederá con este importante combustible de gran uso en otoño e invierno? Te lo contamos a continuación.

Durante esta jornada, Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, confirmó un fuerte ajuste en el precio de los combustibles en el país.

El ministro explicó que el incremento responde a un shock global derivado de un conflicto que afecta directamente al mercado del petróleo, generando uno de los mayores impactos desde la década de 1970.

Se agregó que en solo tres semanas, el diésel ha subido un 60% y la gasolina un 30% en los mercados internacionales, lo que ha tensionado los sistemas de estabilización de precios a nivel local.





¿Qué pasará en Chile con la bencina?

Tras la confirmación del alza de las bencinas y el diésel, la gran interrogante era que pasaría con la parafina, un combustible que toma mayor relevancia en otoño e invierno.

El gobierno anunció un paquete de siete medidas, que incluye a la parafina y donde su precio se congelará a nivel de febrero, estabilizando su valor en otoño e invierno.

Estas medidas están destinadas a mitigar el impacto en la población, incluyendo el congelamiento de tarifas del transporte público, subsidios a taxistas y apoyo a regiones.

Mira acá la entrevista al ministro de Hacienda