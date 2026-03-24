“Tienen que ser pacíficas”: Pdte. Kast pide responsabilidad ante eventuales manifestaciones por alza de combustibles

El mandatario hizo un llamado a los ciudadanos a evitar situaciones que “dañen a otros ciudadanos que sí necesitan el transporte público” y pidió a los parlamentarios para agilizar proyectos de ley que puedan ayudar en este caso.

El presidente José Antonio Kast se refirió a la histórica alza en el precio de los combustibles que regirá en Chile a partir de este jueves 26 de marzo.

El mandatario habló sobre el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz y el ante el aumento de gasolina (+$370) y el diésel (+$580), pidió cooperación de la ciudadanía.

Frente a las críticas que ha recibido la medida, argumentó que “el gobierno anterior sí les había dejado fondos de reserva. Nosotros nos hemos encontrado con arcas vacías, por lo tanto entiendo esto como una crítica política”.

En esa línea, llamó a los parlamentarios a “la responsabilidad, a la seriedad, y así como está generándose esta alza de los precios de los combustibles por un motivo que no depende de nosotros, les pedimos su colaboración activa en tramitar rápidamente en estos días aquellos proyectos de ley que necesitan su apoyo”.





“Critiquen políticamente lo que estimen conveniente, pero que se la jueguen por la gente y que en estos dos días que van a sesionar en el parlamento, ojalá puedan analizar bien los proyectos y nos den el apoyo“, pidió.

Kast pide responsabilidad ante alza de combustibles

El mandatario adelantó que conversó con los delegados regionales, gobernadores y autoridades locales para que tomen todas las medidas necesarias para dar fluidez y evitar aglomeraciones en las bencineras.

También hizo un llamado a la ciudadanía de que las reservas están: “Chile tienen esas reservas, para estos días, y por lo tanto es entendible que cada uno quiera llenar el estanque de su vehículo, pero también les tenemos que pedir la solidaridad en el transporte a los lugares de trabajo, que cuiden y respeten el transporte público”.

Kast también hizo una advertencia ante las manifestaciones que puedan realizarse producto del alza histórica en los combustibles y señaló que “cualquier daño que se realice a un bus en estos días, cualquier aglomeración, provocada por disturbios en las entradas de los metros, perjudica a todos los chilenos“.

“Hacer un llamado a la responsabilidad. Nosotros compartimos que pueden haber manifestaciones, pero tienen que ser manifestaciones pacíficas, que no dañen a otros ciudadanos que sí necesitan el transporte público para movilizarse”, declaró.