“Estoy con apoyo psicológico”: La confesión de Pam Pam a días de su presentación en Viña 2025 - Chilevisión

La humorista reveló cómo ha sido su preparación para afrontar su debut en la Quinta Vergara.

A pocos días de su presentación en Viña 2025, la comediante nacional Pam Pam reveló detalles de cómo prepara su debut en el escenario más importante de Chile.

Pamela Cisterna se presentará el próximo viernes 28 de febrero y compartirá escenario con Eladio Carrión, Duki y Kidd Voodoo.

La humorista, reconocida por ser parte de programas como "El Antídoto", "Sigamos de Largo" y "Mentiras Verdaderas", aseguró que la rutina que presentará en la Quinta Vergara la lleva probando durante 7 años.

La confesión de Pam Pam a días de Viña 2025

En una entrevista con Natalia Valdebenito en Súbela Radio, Pam Pam confesó cómo afronta los últimos días antes de Viña 2025.

"Estoy con apoyo psicológico para enfrentar todo esto que viene porque hasta ahora ha sido tranquilo. Pero yo sé que empieza la temporada Festival y ahí no sé. Va a entrar un bombardeo de cosas", reveló.

Además, explicó que se ha protegido de las críticas en redes: "La verdad no he sentido ningún ataque, también me he cuidado un poco de eso".