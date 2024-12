“Sobreactuado”: Ex director de Viña liquidó a Rafa Araneda y propuso a inesperado animador - Chilevisión

Sergio Riesenberg, histórico ex director del certamen viñamarino, criticó la conducción de Rafael Araneda y tiene en la mira a un querido comunicador.

El histórico ex director del Festival de Viña del Mar, Sergio Riesenberg, analizó a diferentes rostros de la televisión chilena y se refirió a la actual dupla que lidera el certamen.

En entrevista con Via X, Riesenberg festejó el arribo de Karen Doggenweiler como animadora del festival. "Lo va a hacer muy bien", aseguró.

El también periodista le recomendó a Doggenweiler "ser ella" y que "no trate de competir con Rafael (Araneda), en cuanto a quién habla más".

Ex director de Viña y su duro análisis sobre Rafael Araneda

Al ser consultado sobre Rafael Araneda, quien animará Viña 2025 junto a Karen, sostuvo que "me gusta como persona, como conductor no me gusta".

"Lo encuentro afectado, exagerado. A mí nunca me ha gustado mucho... sobreactuado", arremetió Sergio.

Sin embargo, valoró que "creó un estilo que a la gente le gusta, pero a mí no me gusta. Pero como persona es un encantador, una linda persona".

VER MÁS SOBRE FESTIVAL DE VIÑA

Una inesperada carta en la animación de Viña

Por otro lado, el director del Festival de Viña entre los años 1981 y 1990 ya tiene una figura masculina para animar por primera vez el evento.

Se trata del conductor de televisión y locutor radial, Daniel "ex Huevo" Fuenzalida. "Está consolidado. Si me preguntaras qué animador poner en el Festival de Viña, para mí es Daniel", sostuvo.

"Estoy hablando en términos generales, no por canal de televisión. Hoy, Daniel sería ideal en el festival", agregó.

Riesenberg destacó a Fuenzalida porque, de acuerdo a su experiencia, en Viña "más que animar, se necesita presentar". Y, en ese sentido, el comunicador reuniría todas las características.