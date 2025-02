“Prefiero mil veces...”: La ácida crítica a Rafa Araneda tras debut de Pancho Melo en Viña 2025 - Chilevisión

El actor dio cuenta de sus más de 30 años en televisión al mostrar un notable desplante y manejo escénico. Algo que destacaron en redes sociales y que los propios internautas compararon con el animador oficial del certamen.

Una cálida y aplaudida recepción fue la que obtuvo Francisco Melo en su esperado debut en la coanimación de la competencia del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025.

Tal como lo hizo hace unos días el periodista José Antonio Neme y Paola Volpato, esta vez fue la oportunidad del actor conocido por sus papeles en teleseries como Pampa Ilusión y ¿Dónde está Elisa?.

Con gran desplante y evidente preparación, intérprete hizo gala de sus más de treinta años en televisión al mostrar todo su carisma y espontaneidad, algo que los internautas en redes sociales destacaron a tal punto de convertirlo en tendencia.

"Súper livianito como animador, muy agradable de oír y con excelente manejo escénico", "fue poseído por el espíritu de Felipe Camiroaga" y "me encantó la Karen con Pancho Melo como pareja televisiva, de todo mi gusto", fueron algunas de las reacciones.



Las comparaciones entre Melo y Rafa Araneda en redes

En esa línea, uno de los comentarios que se repitieron, en plataformas como X, apuntan al conductor oficial del certamen, Rafael Araneda, cuyo desempeño fue comparado en múltiples oportunidades con el de su compañero.

"Prefiero mil veces más al Pancho que al Rafa... no grita y deja hablar a la Karen", "no tiene necesidad de gritar, tiene carisma y respeta los tiempo de habla" y "qué agradable escuchar a alguien como Pancho y no a un animador insoportable y sobreactuado como el Rafa", escribieron.

Mira las reacciones a continuación:

