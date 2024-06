Nicole Block reveló nuevos detalles sobre su padre tras denunciarlo por agresión: “Allanó mi casa” - Chilevisión

A través de sus historias de Instagram, la actriz chilena dio a conocer que, desafortunadamente, no tenía buenas noticias sobre su padre, a quien acusó de agresor el Día del Padre.

Nicole Block volvió a impactar a sus seguidores de las redes sociales con nuevas confesiones sobre su padre, a quien acusó públicamente por presuntas agresiones y maltratos, tanto físicos como psicológicos.

En este sentido, ahora la actriz dio a conocer que este hombre allanó su casa mientras ella se encontraba fuera, robando algunas de sus pertenencias.

¿Qué dijo Nicole Block?

"Me encantaría decirles cosas lindas y que todo está mejor... Disculpas también por pedirles support, pero ya no sé qué hacer", partió diciendo la actriz en su reciente historia de Instagram.

En este sentido, reveló que "buscando soluciones, hoy salí de mi casa con energía para seguir adelante", no obstante, ingresaron a su casa a la fuerza mientras ella estaba fuera.

"¡Hoy! El abusador allanó mi casa en mi ausencia, una vecina me advirtió”, confesó este sábado, sin embargo, desde entonces no ha actualizado nada sobre su estado de salud.

Sobre los motivos de su padre para entrar a su vivienda, aparentemente el hombre se llevó un vehículo y documentos personales.

“Se llevó el auto, no me importa, está a nombre de él. Sacó mi pasaporte y vuelvo a sentirme vulnerada...”, cerró Nicole la historia, no sin antes indicar que Carabineros ya estaba al tanto de la situación.