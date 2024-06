¿Quién es Nicole Block? La actriz que impactó con fuerte acusación de maltratos y agresiones - Chilevisión

La actriz e influencer compartió un testimonio en redes sociales, donde acusó a su padre de una serie de presuntos maltratos físicos y psicológicos. "Ya no puedo más", afirmó.

Gran impacto generaron las recientes declaraciones de la actriz Nicole Block, quien acusó haber sido víctima de una serie de agresiones presuntamente por parte de su padre.

"Feliz día, abusador", partió diciendo en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde también aseguró que tuvo un accidente automovilístico el pasado viernes.

"Llevo años tapando el sol con un dedo y aparentar tener una 'vida feliz', pero ya no puedo más. Prefiero de una vez por todas sacar a los muertos del clóset", expresó en la publicación.

¿Quién es Nicole Block?

Nacida el 30 de julio de 1990, Nicole Block es una actriz chilena de 33 años que debutó con la teleserie El Camionero (2016).

Al año siguiente, se sumó al elenco de la teleserie Tranquilo Papá, donde interpretó a Fernanda Aldunate, hija del personaje protagónico interpretado por Francisco Melo.

En 2022, Block lanzó su primer libro titulado Frente al espejo, donde relató su lucha contra trastornos alimentarios.

Su última aparición en televisión ocurrió en 2023, como participante del reality show.

En cuanto a su vida personal, en 2018 contrajo matrimonio con el músico Juan Cristóbal Meza, hijo de la también actriz Delfina Guzmán, de quien se divorció años después con fuertes acusaciones de violencia intrafamiliar.

Su lucha contra problemas alimenticios y denuncia por VIF

En 2021, Nicole Block dio a conocer cómo ha lidiado con la bulimia y anorexia, por lo que incluso fue internada en una clínica en Estados Unidos en 2020.

"Muchas chicas, mamás, hermanas, me han escrito por el tema de la bulimia y anorexia que son enfermedades de mier... Se puede salir adelante!", dijo en ese momento en relación al proceso de recuperación.

Un año después, Block también generó revuelo mediático tras denunciar públicamente a su ex esposo de violencia física y psicológica durante su matrimonio.

Los hechos habrían ocurrido durante su estadía en Estados Unidos, país en que estuvo radicada para acompañar a su marido en su carrera musical.

"Los golpes: patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara, no se compara con la violencia psicológica que he tenido que aguantar hasta el día de hoy", acusó en un mensaje dirigido a su ex pareja.

La publicación fue acompañada por un video registrado el 6 de octubre de 2019, en Santa Mónica, California, donde aparece llorando tras sufrir una supuesta agresión.

Acusación de Nicole Block contra su padre

El pasado fin de semana, la actriz compartió un video donde mostró imágenes de las supuestas lesiones ocasionadas por su padre.

"Yo sufro de trastorno bipolar, que es genético, heredado de mi abuela que es mi referente, y lejos la persona que más admiro y quiero en la vida. También sufro de TLP o Borderline, Trastorno Límite de la Personalidad, que vendría siendo conductual", afirmó.

Al explicar las causas por la cual se generan dichos trastornos, la actriz explicó que desbloqueó una serie de recuerdos desde su infancia y relató cómo se dio cuenta en terapia de las consecuencias que habrían generado las acciones de su padre contra ella.

Asimismo, reveló que su abuela se habría quitado la vida: "Él (su padre) y mis tíos, para poder cobrar los seguros de vida, llamaron a un forense amigo que hizo pasar el suicidio como un infarto al corazón", relató.

Posteriormente, acusó a su progenitor de traspasar la herencia a nombre de ella para que no le quitaran el dinero por las deudas que mantenía, pero cuando se negó a devolverla "comenzó con una serie de estrategias para declararme interdicta".

Nicole también reveló a sus seguidores que vende contenido erótico para costear sus terapias por salud mental. "Mi progenitor dejó de pagarlos (terapeutas) porque no le convenía que todo saliera a la luz", señaló.

"Lo siento, pero tengo miedo y júzgame como quieras (...) Esta es la vida que me tocó y no soy más que esto y cada día sólo intento sobrevivir", concluyó.