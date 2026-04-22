Habría confesado los hechos: Hombre de 25 años fue detenido por doble parricidio en San Antonio

El individuo habría expresado que el ataque se dio tras una discusión y el arma cortopunzante con el que se efectuó el delito estaba en el inmueble.

Durante la madrugada de este miércoles, un hombre asesinó a sus padres y confesó los hechos en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso.

Los hechos ocurrieron en el inmueble familiar ubicado en la localidad de Lolleo Alto y el delito se habría cometido con un arma blanca.





Lo que se sabe sobre el parricidio en San Antonio

De manera preliminar, se dio a conocer que Carabineros llegó hasta el lugar para efectuar un procedimiento por posible violencia intrafamiliar (VIF).

Una vez en el sitio del suceso, el atacante dio ingreso a los efectivos policiales y reconoció haber matado a ambos padres con un arma blanca.

Los hechos habrían ocurrido tras una discusión y el arma que fue utilizada estaba en el lugar, por lo que se procedió a la detención del hombre, quien tiene 25 años.

Las víctimas se encontraban en distintos lugares del inmueble, con múltiples heridas en sus cuerpos.

El Ministerio Público instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) para encabezar las diligencias investigativas y el detenido será puesto a disposición de la justicia durante esta jornada.