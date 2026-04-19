19/ 04/ 2026 09:34

Lo atacó con un cuchillo: Adolescente deja gravemente herido a ladrón que ingresó a su casa en Maipú

La noche de este sábado un adolescente de 17 años frustó un robo a su vivienda en la comuna de Maipú. El menor se encontraba solo en su casa cuando escuchó ruidos de otra persona, por lo que tomó un cuchillo de la cocina para defenderse del delincuente. Al encontrarse con el desconocido, procedió a herirlo en la zona del cuello, dejándolo en estado grave producto de la lesión. Tras huir del lugar, el herido llegó hasta el Hospital El Carmen, donde permanece en riesgo vital y en calidad de detenido.