“Gente mala”: Marcianeke fue víctima de millonario robo mientras realizaba show

Matías dio a conocer que se encontraba bien, sin embargo, no pudo esconder su enojo en Instagram tras la situación.

El cantante urbano Marcianeke tenía eventos agendados para este fin de semana, sin embargo, tras uno de estos compartió una preocupante historia en su Instagram.

Según comunicó a través de redes sociales, mientras realizaba un concierto, alguien robó su camioneta desde el centro de eventos.

El lamentable robo a Marcianeke

De acuerdo con su publicación, Matías (nombre real del artista) aclaró que a él no le había pasado nada durante el robo, pues no se encontraba con el vehículo en ese momento.





“Estoy bien, mi gente. Solo que se la llevaron estacionada a la vuelta del estadio mientras yo estaba adentro del show”, indicó.

Molesto con la situación, Marcianaeke mostró una foto de su vehículo y añadió: “Gente k… mala mientras uno hace las cosas bien tienen que pasar tópinas (sic)”.

“Dios quiera, vuelva a mis manos”, cerró el artista con pesar.

Asimismo, Matías indicó los detalles de su auto, en caso de ser visto. Se trata de una que su camioneta es una Dodge Durango de color blanco con patente RFYW60. Además, cuenta con el vidrio trasero derecho quebrado.

Historia de Marcianeke en Instagram:

